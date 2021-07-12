Москвичам пообещали тёплую погоду и «перелом» 1 сентября

Конец лета в Москве и области выдастся тёплым, осадки маловероятны. В выходные потеплеет ещё больше. Об этом сообщает российский Гидрометцентр.

Отмечается, что северный теплый антициклон окажется сильнее западного дождливого циклона, пытавшегося распространить своё влияние на столичный регион. Антициклону на высотах будет соответствовать высокий гребень с юга, он и обеспечит более теплую, чем по норме, погоду.

В пятницу прогнозируется плюс 22–24 градуса, в субботу потеплеет до плюс 23–25, а в воскресенье — до 24–26. Вероятность осадков будет незначительной.

А вот 1 сентября, по прогнозам метеорологов, станет переломным днём. Осень стремительно сменит лето. Температура резко понизится на шесть — семь градусов. Ожидаются дожди, местами сильные.

Ранее сообщалось, что предстоящие зима и осень будут отмечены для россиян аномальной погодой. Зимой будет мало снега и много дождей, осень наступит тёплая.