Синоптики рассказали о погоде в Москве 22 февраля

https://static.news.ru/photo/d3a7c7b8-3f41-11eb-a557-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Гололедица и сильные морозы ожидаются в начале недели в Москве. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днём 22 февраля в столице будет около 13 градусов мороза, ночью температура опустится до до минус 27 градусов. Местами не исключён небольшой снег.

В Москве из-за гололедицы действует «жёлтый» уровень погодной опасности. Предупреждение установлено до 13:00 23 февраля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал об аномальных холодах по всей России. По его словам, до 24 февраля средняя аномалия будет распространяться с западных границ России до тихоокеанского побережья. 23 февраля может стать самым холодным днём зимы. Об этом писал NEWS.ru.