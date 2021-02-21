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Синоптики рассказали о погоде в Москве 22 февраля

07:45, 22 февраля 2021
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Гололедица и сильные морозы ожидаются в начале недели в Москве. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днём 22 февраля в столице будет около 13 градусов мороза, ночью температура опустится до до минус 27 градусов. Местами не исключён небольшой снег.

В Москве из-за гололедицы действует «жёлтый» уровень погодной опасности. Предупреждение установлено до 13:00 23 февраля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал об аномальных холодах по всей России. По его словам, до 24 февраля средняя аномалия будет распространяться с западных границ России до тихоокеанского побережья. 23 февраля может стать самым холодным днём зимы. Об этом писал NEWS.ru.

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