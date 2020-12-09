Синоптики рассказали о погоде в Москве 10 декабря

В четверг, 10 декабря, в Москве и области ожидается малооблачная и умеренно морозная погода, столбики термометров в столичном регионе не опустятся ниже минус 6 градусов, сообщает Росгидромет.
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В Московской области будет чуть холоднее. Температура воздуха в четверг составит до минус 9 градусов, а в ночные часы — до 15 градусов мороза.
Как сообщал NEWS.ru ранее, руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в выходные, 12–13 декабря, в Москве ожидается облачная и снежная погода, а в начале следующей недели в столице потеплеет.