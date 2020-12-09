Синоптики рассказали о погоде в Москве 10 декабря

https://static.news.ru/photo/28895c90-3a9e-11eb-8682-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В четверг, 10 декабря, в Москве и области ожидается малооблачная и умеренно морозная погода, столбики термометров в столичном регионе не опустятся ниже минус 6 градусов, сообщает Росгидромет.

Ведомство уточняет , что в столице сохранятся условия для гололедицы. Днём в четверг будет 4–6 градусов мороза, в ночь на пятницу может похолодать до минус 12 градусов. Скорость юго-восточного ветра составит 4–9 м/с, атмосферное давление — 763 мм ртутного столба.

В Московской области будет чуть холоднее. Температура воздуха в четверг составит до минус 9 градусов, а в ночные часы — до 15 градусов мороза.

Как сообщал NEWS.ru ранее, руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в выходные, 12–13 декабря, в Москве ожидается облачная и снежная погода, а в начале следующей недели в столице потеплеет.