Москвичам предсказали пасмурные и снежные выходные

https://static.news.ru/photo/b929bd14-3a8d-11eb-af4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Облачная и снежная погода ожидается в Москве в выходные, 12–13 декабря, а в начале следующей недели в столице потеплеет, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в выходные погода будет не такой солнечной, какой она оставалась в предыдущие дни. Вместе с облаками придут и осадки, впрочем, они не будут обильными и по большей части ожидаются в воскресенье, 13 декабря, сообщает ТАСС.

В выходные в Москве снегопадов, конечно, не ожидается, но уже в воскресенье местами небольшой снег будет. Погода будет уже другого типа: давление поменяется, больше облаков, — отметил Вильфанд.

По его словам, в начале следующей недели в Москве потеплеет. Днём температура воздуха может достигать плюс 1 градуса, но в целом будет колебаться в диапазоне до минус 4 градусов. Ночью воздух остынет до минус 4–8 градусов, сказал Вильфанд.

Станет немного холоднее в четверг днём — до минус 6 градусов, в субботу — до минус 7.

Как сообщал NEWS.ru ранее, Роман Вильфанд рассказал, какой будет начавшаяся в России зима. По его словам, россиян ждут то ощутимые морозы, то оттепели. Характерной особенностью этой зимы и её отличием от предыдущей метеоролог назвал неустойчивый характер погоды.