https://static.news.ru/photo/90067b10-4e17-11ea-890a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Погода в марте ожидается в пределах климатической нормы. Такой прогноз дали на первый месяц весны синоптики.

Возможно, теплее обычного будет на востоке и юге Коми, в Пермском крае, Башкирии и почти на всей территории Сибири и Урала. Около климатической нормы будет температура на Чукотке, Сахалине, на юге и в центре Хабаровского края, а также в Приморье, пишет «РГ».

В Москве температура воздуха в марте также будет чуть выше нормы. Но по ночам возможны заморозки до −5 градусов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сразу в нескольких российских регионах обновлены зимние температурные рекорды. Правда, речь идёт не о морозах, а о нетипично тёплой погоде, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.