Погода в марте ожидается в пределах климатической нормы. Такой прогноз дали на первый месяц весны синоптики.
Возможно, теплее обычного будет на востоке и юге Коми, в Пермском крае, Башкирии и почти на всей территории Сибири и Урала. Около климатической нормы будет температура на Чукотке, Сахалине, на юге и в центре Хабаровского края, а также в Приморье,
В Москве температура воздуха в марте также будет чуть выше нормы. Но по ночам возможны заморозки до −5 градусов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сразу в нескольких российских регионах обновлены зимние температурные рекорды. Правда, речь идёт не о морозах, а о нетипично тёплой погоде, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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