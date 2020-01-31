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Российских врачей будут с 2020 года поощрять премией в размере 1 тысячи рублей за каждый выявленный случай онкологического заболевания на ранней стадии.

Об этом объявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, передаёт ТАСС. Она отметила, что эта мера будет только одной из многих, направленных на борьбу...