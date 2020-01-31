В первые дни февраля в центральной части России похолодание не ожидается, однако в ночь на 5 февраля температура воздуха понизится, сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
По его словам, 1 и 2 февраля столбики термометров покажут 0 до минус 2 градусов, а 3 февраля 1-3 градуса тепла.
Однако ночью во вторник температура снова перейдёт в минус. И уже в ночь на среду температура существенным образом понизится до минус 5-7 градусов. А в ночь на четверг — до минус 10-13 градусов, — рассказал синоптик, отметив, что в эти дни пройдёт небольшой снегопад.
Он добавил, что небольшой мороз продержится до следующих выходных, после чего атлантический циклон принесёт тёплый воздух,
Как писал NEWS.ru, ранее и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что с 5 февраля в столичном регионе ожидается похолодание. По его словам, днём столбики термометров покажут до пяти градусов мороза, что покажется москвичам настоящим «морозищем» после аномально тёплой погоды.
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