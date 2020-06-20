Синоптики предупредили россиян о заморозках

https://static.news.ru/photo/964f35c4-b2f9-11ea-a560-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valery Lukyanov/Russian Look

Сотрудники Гидрометцентра предупредили о заморозках в некоторых регионах России.

На юге Урала и в Сибири 20 июня активизируются атмосферные фронты из-за прихода воздушных масс из Арктики и континентальных районов Азии. Это приведёт к ливням, а когда интенсивность осадков снизится, ночные температуры могут опуститься ниже нуля, говорится в сообщении на сайте метеорологической службы.

В Алтайском и Пермском краях, Томской, Новосибирской, Челябинской, Свердловской и Омской областях синоптики прогнозирует ночью до минус двух градусов. На юге Тюменской области ожидается до минус пяти градусов.

Метеорологи также предупредили о граде, грозах и сильном ветре в Туве и Хакасии.

Ранее сотрудники Гидрометцентра РФ объявили на территории Москвы и Московской области жёлтый уровень погодной опасности до вечера 20 июня. Предупреждение связано с прогнозируемым порывистым ветром в столице и регионе. Отмечается, что погодные условия в течение дня могут быть потенциально опасными, писал NEWS.ru.