В Москве и Подмосковье объявили жёлтый уровень погодной опасности

https://static.news.ru/photo/d8520e10-b2d1-11ea-95f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Гидрометцентра РФ объявили на территории Москвы и Московской области жёлтый уровень погодной опасности до вечера 20 июня. Предупреждение связано с прогнозируемым порывистым ветром в столице и регионе.

Отмечается, что погодные условия в течение дня могут быть потенциально опасными.

Предупреждение о порывистом ветре действует до 22:00 в Москве и до 23:00 в Московской области, — сообщается на сайте Гидрометцентра.

Как ранее передавал NEWS.ru, ГУ МЧС по столице распространило экстренное предупреждение для жителей столицы о грозе и ветре. Ссылаясь на прогноз синоптиков, в управлении отметили, что 20 июня погода в городе испортится после 11:00.

В это время в Москве начнётся сильный дождь, который местами будет сопровождаться грозой и градом.