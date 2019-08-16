Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за прогнозируемого дождя. По данным Гидрометцентра России, погода в столице несёт потенциальную опасность.
Предупреждение распространяется на период с 21:00 16 августа до 21:00 17 августа.
Синоптики отметили, что первая декада августа в Москве стала самой холодной за последние 69 лет, передаёт
Ранее News.ru писал, что средняя глобальная температура в июле 2019 года была на 0,95 градуса выше среднего значения и составила примерно 16,75 градусов Цельсия. Таким образом, месяц стал самым жарким за всю историю наблюдений, побив июльский рекорд 2016 года.