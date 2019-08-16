https://static.news.ru/photo/79236fb0-bffc-11e9-8808-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за прогнозируемого дождя. По данным Гидрометцентра России, погода в столице несёт потенциальную опасность.

Предупреждение распространяется на период с 21:00 16 августа до 21:00 17 августа.

Синоптики отметили, что первая декада августа в Москве стала самой холодной за последние 69 лет, передаёт Москва 24 .

Ранее News.ru писал, что средняя глобальная температура в июле 2019 года была на 0,95 градуса выше среднего значения и составила примерно 16,75 градусов Цельсия. Таким образом, месяц стал самым жарким за всю историю наблюдений, побив июльский рекорд 2016 года.