Синоптики предупредили москвичей о «суперливне»

Во второй половине дня 28 июня в Москве ожидается «суперливень». Возможно выпадение до двух третей месячной нормы осадков. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Москва сегодня окажется в самом центре волнового и очень активного циклона. По моим оценкам, местами в Москве и по области может выпасть до 35–50 миллиметров осадков, что составляет почти 70% месячной нормы, — отметил синоптик.
Он
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что со второй половины дня 28 июня жара в европейской части России начнёт спадать. В частности, в Москве столбик термометра опустится до 24–26 градусов. Ночью будет до 15 градусов тепла.