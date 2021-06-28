Синоптики предупредили москвичей о «суперливне»

Во второй половине дня 28 июня в Москве ожидается «суперливень». Возможно выпадение до двух третей месячной нормы осадков. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Москва сегодня окажется в самом центре волнового и очень активного циклона. По моим оценкам, местами в Москве и по области может выпасть до 35–50 миллиметров осадков, что составляет почти 70% месячной нормы, — отметил синоптик.

Он добавил , что самым опасным станет период с 15:00 до 21:00. Дождь будет сопровождаться шквалистым ветром, скорость которого составит 15–20 метров в секунду, местами — 21–26 метров в секунду. Кроме того, возможен град диаметром до шести сантиметров. Интенсивные осадки могут привести к подтоплениям в низинных местах и там, где неисправна ливневая канализация.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что со второй половины дня 28 июня жара в европейской части России начнёт спадать. В частности, в Москве столбик термометра опустится до 24–26 градусов. Ночью будет до 15 градусов тепла.