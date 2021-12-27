Синоптик пообещала тёплое начало 2022-го года в Москве

В ночь на 1 января 2022 года температура в Москве и области ожидается минус 5–10 градусов, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова «Москве 24». Дневная температура, по её словам, составит от минус 1 до минус 6 градусов. Эти показатели немного выше климатической нормы.

Скорее всего, второго числа температура будет в этих же пределах. То есть и 1, и 2 января ожидаются относительно тёплыми, — сказала Позднякова.

Она добавила, что до наступления нового года самым холодным днём, скорее всего, окажется среда, 29 декабря: температура в Москве опустится до минус 12 днём и до минус 17 ночью.

Но радует, что прогнозируется слабый ветер. Поэтому погода всё-таки будет восприниматься больше как комфортная, несмотря на то что по температурному режиму этот день будет отставать от климата градусов на шесть, — сообщила Позднякова.

Ранее москвичам пообещали «скандинавскую зиму» в новогоднюю ночь. Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что температура воздуха в Москве составит минус 3 — минус 6 градусов.

По его словам, в ночь с 31 декабря на 1 января в столичном регионе ожидается облачная погода, местами пройдёт слабый снег. При этом высота снежного покрова в столице будет почти в полтора раза больше нормы. Это соответствует климату таких столиц, как Осло, Хельсинки и Стокгольм.