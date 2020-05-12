Синоптики ожидают грозу и сильный ветер в Москве

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В правительстве сейчас делают всё, чтобы учебный год для школьников начался вовремя. Об этом заявила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Таким образом она прокомментировала телеканалу «Москва 24» предложение лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского перенести начало учебного года на 1 октября, чтобы продлить летние каникулы школьникам. Если сейчас настраиваться на 1...