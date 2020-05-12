Синоптики ожидают грозу и сильный ветер в Москве

МЧС сообщило о прогнозах синоптиков на 12 мая 2020 года. В столице России ожидается гроза и сильный ветер.
По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 11:00 мск до конца суток в Москве ожидается кратковременный дождь, местами гроза, усиление юго-западного, западного ветра с порывами до 21 м/с, — говорится в сообщении ведомства.
Представители МЧС попросили автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию. Они также рекомендовали пешеходам обходить деревья и шаткие конструкции.
Как ранее информировал NEWS.ru, синоптики предупредили о резком изменении погоды в столице ещё 10 мая.
Добавьте наши новости в избранные источники