Общество

Синоптики обещают потепление в последнюю неделю мая

06:39, 23 мая 2020 10
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Холодная погода должна смениться долгожданным теплом в начале последней недели мая. Такой прогноз делают синоптики.

Воздух прогреется до 20 градусов тепла и выше. Это около и выше нормы.

Температурный фон 20 градусов и выше прогнозируется только в четверг. Это уже приятная погода вполне, — подтвердил в разговоре с ТАСС глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он добавил, что ожидаемая температура будет примерно на один градус выше нормы. Повысится и ночная температура.

Ранее NEWS.ru сообщал, что предстоящее лето принесёт с собой жару, засуху, торфяные пожары и другие катаклизмы. Такой прогноз сделали специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам ГО и ЧС.

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