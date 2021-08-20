Москвичей предупредили о последних тёплых днях

Предстоящие выходные, 21 и 22 августа, в столичном регионе будут самыми последними тёплыми днями уходящего лета. Об этом «Радио 1» рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

По словам синоптика, в ночь на субботу ожидается небольшой дождь, температура составит 15–17 градусов. Днём воздух прогреется до 22–24 градусов.

В воскресенье будет преимущественно без осадков. В ночь на 22 августа может пройти кратковременный дождь, температура ожидается в районе 13–15 градусов, в Подмосковье — 10–15 градусов. Днём без осадков, погода будет сухой и тёплой, столбик термометра поднимется до 21–23 градусов.

В целом, как отметила Макарова, выходные в Москве будут вполне комфортными, хорошими и с летней температурой. Метеорологическая осень вступит в права с начала будущей недели.

Уже похолодало в Калининграде и Санкт-Петербурге, и система, которая распространяет прохладный воздух, придёт в столичный регион, — сообщила специалист.

Согласно прогнозу синоптика, с 23 августа можно уже прощаться с летом. Температура в течение недели будет в пределах 16–21 градуса, начнутся дожди.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что для последних недель столичного лета будет характерно отступление от 30-градусной жары и прохладные ночи.