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Работа по созданию новых образцов вооружения будет продолжена после трагедии на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области, из-за которой погибли несколько сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Об этом заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

Лучшей памятью для них (погибших в результате взрыва в Северодвинске. — News.ru) станет наша дальнейшая работа над новыми образцами вооружений, которая обязательно будет доведена до конца, — цитирует Лихачёва ТАСС....