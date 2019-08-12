Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в ближайшие пять суток жители столицы могут ждать возвращения «настоящего августовского лета».
По его словам, в эти дни москвичей ожидает умеренное тепло, чередующееся с короткими дождями, передаёт
То есть будут к нам приходить антициклоны, как вот сегодня и вчера была хорошая солнечная погода. Сегодня, кстати, температура повысится в Москве уже до +21-23 градусов, а по области до +19-24, — подчеркнул он.
В ближайшие дни столбики термометров будут подниматься до 18-24 градусов, добавил эксперт.
От отметил, что периодически в городе будут проходить короткие ливневые дожди.
Ночные температуры довольно таки высокие для августа — это +10-15. Ну, то есть с утра немножко свежо, бодряще прохладно, а днём, в принципе, по летней форме одежды очень комфортный температурный режим, — заключил Тишковец.
Ранее News.ri писал, что москвичей предупредили о приближении сильного дождя и грозы. Погодные явления ожидаются в столице и области с 12 часов 13 августа до 12 часов 14 августа.