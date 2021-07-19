Синоптик рассказал о погоде в августе

Температура в августе будет в среднем теплее нормы, также возможны и очень жаркие дни, когда столбик термометра поднимется выше 30 градусов. Об этом «Москве 24» рассказал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Пока мы не можем сказать о каких-то конкретных вещах, например, сколько будет таких дней, будет ли жара затяжной, — отметил специалист.

По прогнозу синоптика, в августе осадков будет меньше нормы, дожди будут носить кратковременный и локальный характер.

Леус добавил, что постепенное понижение температуры начнётся в столице уже со вторника, 20 июля. Температура будет 26–29 градусов тепла, а со среды она начнёт опускаться ниже 25 градусов. Конец июля в целом будет тёплым, однако зноя, как в середине месяца, ожидать не стоит.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на юге России до середины недели установится сильная жара до 44 градусов. Особенной аномальная погода ожидается в Астраханской и Волгоградской областях, где ожидается температура до 40–42 градусов.