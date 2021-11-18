Синоптик рассказал, когда в Москве выпадет настоящий снег

До четверти месячной нормы осадков ожидается Москве в предстоящую субботу, сообщил «360» руководитель прогностического центра «Метео», синоптик Александр Шувалов. По его словам, их львиную долю составит мокрый снег с дождём. При этом, по словам метеоролога, настоящий зимний снег выпадет в столице только на следующей неделе.

Где-то ко вторнику будет немножко снега, температура понизится в утренние часы до минус пяти-шести градусов. Эти горки с небольшими потеплениями, небольшими похолоданиями, скорее всего, будут продолжаться до конца ноября, — сообщил Шувалов.

При этом в ряде российских регионов ожидаются аномальные холода, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик отметил, что уже через несколько дней температура в Тюменской, Томской областях и Ненецком автономном округе может составить минус 30 градусов. В Свердловской и Челябинской областях несколько дней температура будет держаться на уровне минус 21 градуса.

Ранее сообщалось, что в субботу, 20 ноября, в Центральной России выпадет до четверти месячной нормы осадков. Причиной станет один из сильнейших мокрых снегопадов за последние 73 года. Он с высокой вероятностью станет рекордным, заявили в Центре погоды «Фобос».