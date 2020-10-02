Синоптик рассказал, когда в Москве закончится бабье лето

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На территории Москвы бабье лето продолжится до следующей субботы, 10 октября. Об этом журналистам сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, в понедельник, 5 октября, в столице будет вероятность дождя. Однако выпадение осадков маловероятно. В остальные дни горожан ожидает сухая и солнечная погода. Бабье лето, по оценкам эксперта, продлится до субботы.

Может быть, в понедельник облаков будет побольше, где-то, может быть, брызнет дождь, что маловероятно. Но тем не менее температура существенно выше нормы — она продолжится, — цитирует Синенкова РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, похолодание придёт в Москву в середине октября. Погода ухудшится примерно в середине месяца. Об этом заявила ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Эксперт заявила, что следующая неделя порадует гостей и жителей столицы прощальным теплом бабьего лета. До конца первой декады октября температурный режим прогнозируется выше средних многолетних значений, но затем погода ухудшится.