Синоптик рассказал, когда можно переходить на летнюю резину Синоптик Леус предостерг автомобилистов от смены резины на летнюю до середины апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Менять на автомобилях резину с зимней на летнюю следует не раньше середины апреля, предупредил ведущий синоптик Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В разговоре с НСН эксперт отметил, что в первую очередь это связано с температурой воздуха. По его словам, автомобилистам следует менять шины, когда столбик термометра не опускается ниже пяти-семи градусов тепла.

Дело не только в том, что снег еще не везде сошел, и не в заморозках. Производители автомобильных шин рекомендуют менять резину с зимней на летнюю и наоборот, когда температура воздуха начинает устойчиво переходить через отметку +5...+7 градусов. В Москве обычно это вторая декада апреля, — пояснил Леус.

По словам синоптика, в ближайшие дни также ожидается снег, из-за чего на дорогах возникнет гололедица и могут начаться заморозки. Леус рассказал, что, исходя из своего водительского опыта, не планирует менять резину раньше апреля.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в конце марта в Центральную Россию вернуться холода. Ночные температуры снова станут отрицательными. Синоптик отметил, что такая ситуация для погоды абсолютно нормальна.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр ранее посоветовал начинающим водителям учиться выполнять контролируемый маневр. По его словам, этот навык поможет сразу отреагировать на внезапное препятствие на дороге.