Синоптик предупредила москвичей о метели и аномальных морозах Синоптик Позднякова: 25-градусные морозы придут в Московский регион

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В московский регион придут аномальные холода, рассказала NEWS.ru ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, к концу недели столбики термометров опустятся до минус 25 градусов. Также в столице образуются метель и снежные заносы на дорогах, добавила метеоролог.

7 и 8 февраля в Москве прогнозируется снег, при этом в среду он будет местами сильный. Образуется метель и снежные заносы на дорогах, а порывы ветра могут достигать 12-15 м/с. Температура воздуха составит минус 8-10 градусов ночью, и до минус 7 градусов в дневные часы. В четверг морозы усилятся. Столбики термометров опустятся до минус 15 градусов. В пятницу существенных осадков не ожидается, но аномальные холода накроют столицу. К выходным температура воздуха может достигать минус 23-25 градусов, — рассказала Позднякова.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец сообщил, что циклон «Ольга», который надвигается на Москву, принесет рекордные снегопады. По его словам, в среду, 7 февраля, выпадет около четверти от месячной нормы осадков — 9–12 мм, а сугробы на базовой метеостанции ВДНХ вырастут до 10 см. Как отметил специалист, есть вероятного того, что будет побит рекорд 29-летней давности, когда 7 февраля 1995 года в осадкомеры попало 9,5 миллиметра.