Синоптик предупредил об аномальной жаре в ЦФО

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не планируют в этом году переводить школы на удалёнку. Так столичный градоначальник ответил на вопрос о вероятности дистанционного обучения в школах в новом учебном году, пишет РБК.

Мы никакой удалёнки не планируем, — заявил Собянин. Поводом для вопроса о формате обучения в школах стало заявление главы Минобрнауки Валерия Фалькова о необходимости сохранения формата смешанного обучения в вузах....