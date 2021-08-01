Синоптик предупредил об аномальной жаре в ЦФО

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что понедельник, 2 августа, станет самым жарким днём наступившей недели в центре Европейской России. В беседе с РИА Новости он отметил, что в этот день температура ожидается на 4-5 градусов выше нормы.
Связано это с тем, что поступают очень тёплые воздушные массы по западной периферии циклона. Погода облачная с прояснениями... Воздух насыщенный влагой и тёплый. В понедельник температура 25-29 градусов, — подчеркнул учёный.
Он добавил, что с 3 августа начинает меняться циркуляция, и постепенно ЦФО окажется в холодной части антициклона.
Будет перемещение с севера, северо-запада. Во вторник ещё переходный день, а начиная со среды уже осадков существенных не ожидается... Во вторник температурный фон уже будет 24 градуса. Такой температурный фон будет до конца рабочей недели, до пятницы включительно, — сказал учёный.
По его словам, весьма заметным окажется понижение ночных температур в регионе.
Ранее стало известно, что август в Москве будет дождливый и умеренно тёплый. Об этом заявил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, среднемесячная температура воздуха в августе 2021 года на большей части Среднерусской равнины будет соответствовать норме или немного превысит её, но буквально на символические 0,3–0,8 градуса.