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Синоптик предупредил об аномальной жаре в ЦФО

02:29, 02 августа 2021
Синоптик предупредил об аномальной жаре в ЦФО Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что понедельник, 2 августа, станет самым жарким днём наступившей недели в центре Европейской России. В беседе с РИА Новости он отметил, что в этот день температура ожидается на 4-5 градусов выше нормы.

Связано это с тем, что поступают очень тёплые воздушные массы по западной периферии циклона. Погода облачная с прояснениями... Воздух насыщенный влагой и тёплый. В понедельник температура 25-29 градусов, — подчеркнул учёный.

Он добавил, что с 3 августа начинает меняться циркуляция, и постепенно ЦФО окажется в холодной части антициклона.

Будет перемещение с севера, северо-запада. Во вторник ещё переходный день, а начиная со среды уже осадков существенных не ожидается... Во вторник температурный фон уже будет 24 градуса. Такой температурный фон будет до конца рабочей недели, до пятницы включительно, — сказал учёный.

По его словам, весьма заметным окажется понижение ночных температур в регионе.

Ранее стало известно, что август в Москве будет дождливый и умеренно тёплый. Об этом заявил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, среднемесячная температура воздуха в августе 2021 года на большей части Среднерусской равнины будет соответствовать норме или немного превысит её, но буквально на символические 0,3–0,8 градуса.

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