Россиянам предсказали сильнейшую за десять лет засуху

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о возможной засухе в июле. Такой дефицит осадков встречается в среднем раз в 10 лет, пишет РБК.

Второй месяц лета, являющийся в году самым влажным, ознаменуется засухой, которая по климату за последние полвека в среднем случается не чаще одного раза в 9-10 лет, — сказал специалист.

Тишковец пояснил, что в июле в регионе может выпасть только 20–30% от месячной нормы осадков. Также на северо-западе Центральной России дождя может не быть вообще. Июль, по прогнозам синоптиков, станет солнечным и засушливым месяцем с вероятностью в 60–70%. Температура будет превышать климатическую норму на 0,5–1 градус.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что в последние дни июня в столице ожидается резкое изменение погоды. Температура может опуститься до 20–22 градусов.