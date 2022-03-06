Синоптик предупредил о возвращении зимних морозов в ряде регионов России

В ряд российских регионов вновь вернутся сильные морозы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Как рассказал синоптик РИА Новости, зимняя погода ожидается в Сибири, на Урале, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Вызвано похолодание будет ультраполярным вторжением воздушных масс.

Синоптические процессы возвращают нас в зимнюю погоду, причём в глубоко зимнюю... Существенное изменение погоды начнётся 9 марта, — сказал эксперт.

Вильфанд сообщил, что сначала морозы придут в Сибирь, на Урал и на северо-восток европейской части России. К четвергу, 10 марта, похолодание дойдёт до Москвы и Санкт-Петербурга, а затем до Поволжья. Температурная аномалия будет составлять от 7 до 12 градусов ниже нормы. Он пояснил, что морозы в марте — это нормальная синоптическая ситуация.

Роман Вильфанд ранее сообщил о погоде в Москве 8 марта. По его словам, в этот день температура воздуха в городе будет отличаться от климатической нормы всего на один градус и составит порядка пяти градусов мороза. В дальнейшем начнётся ещё более ощутимое похолодание.