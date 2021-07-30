Синоптик предупредил о неделе дождей в Москве

В ближайшие дни и начало следующей недели в Москве будет дождливая погода. Осадков не будет только в субботу, 31 июля. Об этом заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, дождь, который начался утром в пятницу, закончится в районе 18–19 часов. В субботу будет солнечная погода с температурой порядка 25–27 градусов. В воскресенье опять пойдёт дождь.

Циклоны, которые идут на северо-запад, всё-таки окажут влияние на всю северо-западную половину европейской территории страны. То есть начало августа у нас будет более дождливое, чем июль. Первая пятидневка практически ежедневно будет с дождями, — предупредил Шувалов.

Так, по его словам, осадки уже в эти выходные накроют Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань. Также достанется Пскову и Великому Новгороду. По мнению Шувалова, тот недостаток влаги, который наблюдался на северо-западе в июле, видимо, восполнится в начале августа.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что очень жаркая погода в начале недели вернётся в регионы Поволжья и Черноземья. Там температура будет на четыре — шесть градусов выше нормы, до 31–37 градусов, а в Астраханской области даже до 40 градусов.