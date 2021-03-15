Синоптик предупредил москвичей о снеге с дождём и гололедице

https://static.news.ru/photo/1e21e696-861b-11eb-b6b5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во вторник, 16 марта, на территории Москвы ожидается мокрый снег с дождём и гололедица. Температура воздуха днём — четыре градуса тепла. Об этом в разговоре с журналистами рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что днём в столице будет туманно. По словам синоптика, городскую погоду во вторник определить влияние тёплого атмосферного фронта с юга. Ветер ожидается юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет нормальным, его показатели в течение дня не поменяются и остановятся на отметке в 747 миллиметров ртутного столба.

Погода преимущественно облачная, временами пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололедица, в начале дня очаги туманов. Плюс два — плюс четыре максимальная температура в городе, ноль — плюс пять по области, — цитирует Леуса РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что тёплая погода в начале наступившей недели придёт в Москву и на Дальний Восток. По его словам, там воздух будет прогреваться на 5–12 градусов выше нормы.