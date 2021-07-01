Синоптик предупредил москвичей о скором возвращении жары

Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что жара до 32 градусов придёт в Москву в ближайшую среду, 7 июля. Это будет выше нормы на 7 градусов, но не повторит экстремальную жару июня, сообщает ТАСС.

К середине следующей недели мы выходим на штурм 30-градусной высоты. В среду уже будет 28–30 градусов, в четверг — 29–31 градус, в пятницу — 30–32 градуса. Это будет такое настоящее лето с превышением температурного фона на 5–7 градусов, — отметил Тишковец.

Он добавил, что в июне было установлено пять рекордов по высокой температуре, ситуация в июле будет чуть другой.

Во-первых, антициклон скандинавский, он всегда чуть-чуть более прохладный. Он как раз будет обеспечивать такой сдерживающий фактор, как северо-восточная тяга ветров. Такой освежающий фактор. Жара не будет наступать так интенсивно, как это было недавно, — успокоил синоптик.

Жителей Москвы в июле ждёт большое количество солнечных дней — в два-три раза больше, чем обычно, спрогнозировал Тишковец.

Ранее стало известно, что причина ожидающейся в июле сильнейшей засухи в России кроется в глобальном потеплении и росте температур. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, июль будет засушливым, дожди пойдут только в середине месяца.