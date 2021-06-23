Синоптик предсказал новый температурный рекорд в Москве

В четверг, 24 июня, в Москве ожидается очередной температурный рекорд. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он пояснил, что столица остаётся во власти антициклона. В течение дня возможна небольшая облачность, но осадков не будет.

Температура в Москве составит +34–36 градусов. В Подмосковье — от +32 до +37. В столице может быть побит рекорд дня, который был зафиксирован в 1948 году и составил +33,5 градуса.

Синоптик добавил , что ветер в Москве ожидается слабый, от одного до шести метров в секунду. Атмосферное давление несколько понизится — до 750 мм ртутного столба.

Накануне в Москве был побит абсолютный рекорд июня — воздух прогрелся до +34,7 градуса. По словам метеорологов, жара на северо-западе европейской части России начнёт спадать 24 июня, в центре станет несколько прохладнее с 27 июня. В начале следующей недели ожидается температура в районе 30–32 градусов, что на 5–6 градусов выше климатической нормы.