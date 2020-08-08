Синоптик пообещал москвичам «очень приятную» погоду в воскресенье

https://static.news.ru/photo/f42cf2fe-da03-11ea-9bed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воскресенье, 9 августа, в столичном регионе будет тёплым и комфортным, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Серьёзных осадков не ожидается, возможны кратковременные дожди. Воздух в столице прогреется до +23...+25 градусов, в Подмосковье — до +21...+26 градусов. Ветер будет дуть с севера со скоростью 3–8 м/c, атмосферное давление существенно не изменится — 748 миллиметров ртутного столба, передаёт РИА Новости.

Сегодня погода в столичном регионе будет определяться слабым влиянием атмосферного фронта с севера, из-за чего солнечная погода будет чередоваться с облачной, кое-где могут брызнуть незначительные дожди, но температурный фон останется на три градуса выше климатической нормы... Очень комфортная и приятная погода, — сказал Тишковец.

Самым холодным за всю историю наблюдений 9 августа выдалось в 1885 году, тогда температура воздуха поднялась чуть выше +2 градусов тепла. А самым знойным этот день был жарким летом 2010 года — воздух прогрелся почти до +36 градусов, информирует Метеобюро.

Как писал NEWS.ru ранее, в августе в столичном регионе погода будет соответствовать климатической норме, без аномалий температуры или осадков, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.