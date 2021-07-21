Синоптик пообещал москвичам засушливую погоду

До конца июля в Москве и Подмосковье не будет дождей. Единственный день, когда могут пойти осадки, это пятница, 23 июля. Об этом рассказал «Радио 1» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам специалиста, в июле в столичном регионе осадков выпало меньше половины месячной нормы. Это означает, что в лесах будет сухо и возрастёт опасность пожаров.

Шувалов добавил, что до конца недели продолжится снижение температуры, но уже с выходных снова начнёт теплеть. Самые прохладные дни на этой неделе ожидаются 22 и 23 июля, когда воздух прогреется до плюс 21–23 градусов.

В воскресенье температура пойдёт вверх, и последняя пятидневка июля будет теплее. Но всё-таки не такой жаркой, а гораздо более щадящей, гораздо более комфортной для людей: около плюс 24–29 градусов. То есть до отметок +30 и выше она не поднимется, этого зноя, который нас донимал в июне и июле, уже не ожидается, — отметил синоптик.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на юге России до середины недели установится сильная жара до 44 градусов. Особенной аномальная погода ожидается в Астраханской и Волгоградской областях, где ожидается температура до 40–42 градусов.