Синее облако на участке за 5 минут ухода: этот растение не боится жары и цветет до заморозков

Лобелия «лагуна» — это настоящая находка для дачников, которые хотят получить облако цветов без лишних хлопот. У нее феноменальная устойчивость к жаре: будет радовать обильным цветением даже в самые знойные месяцы.

Лобелия цветет непрерывно с июня до самых заморозков, не требуя удаления увядших соцветий, растение самоочищается, что значительно экономит ваше время. Сорта этой серии образуют плотные, компактные кустики или эффектные каскады длиной до 35–40 см, которые идеально подходят для подвесных кашпо, балконных ящиков и создания ярких бордюров.

Богатая палитра оттенков — от небесно-голубого до насыщенного фиолетового — позволяет создавать потрясающие цветовые композиции. Уход за ней уложится в пять минут: достаточно регулярного полива и пары подкормок за сезон. Посадите эту красавицу, и ваш сад наполнится нежными акварельными красками.

Ранее был назван многолетник для создания цветочного ковра.