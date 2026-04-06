Бросьте семена в апреле — и в июне сад украсят махровые купола. Многолетник-трудяга с красивыми цветами

Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 12:30

Бросьте семена в апреле — и в июне сад украсят махровые купала. Многолетник-трудяга с красивыми цветами

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бросьте семена в апреле — и в июне сад украсят махровые купола. Алиссум, или бурачок, — это многолетник-трудяга, который заслуживает места в каждом цветнике. Его густые, плотные соцветия напоминают пушистые облака, а нежный медовый аромат привлекает пчел и бабочек с раннего утра до позднего вечера. Растение образует аккуратные кустики высотой 15–30 сантиметров, которые разрастаются в сплошной цветущий ковер. Благодаря своей неприхотливости алиссум прекрасно чувствует себя на солнце и в полутени, не боится засухи и заморозков, а цветет с июня до самых холодов.

Вырастить алиссум проще простого. Семена высевают прямо в открытый грунт в апреле-мае, слегка присыпая землей. Всходы появляются через 7–10 дней, и уже через полтора месяца растения начинают радовать первыми цветами. Чтобы цветение было непрерывным, достаточно обрезать отцветшие побеги — и кустики снова покрываются новыми бутонами. Алиссум не требует частых поливов и подкормок, но на плодородных почвах цветет особенно пышно.

Этот многолетник идеально подходит для бордюров, альпийских горок, подвесных кашпо и балконных ящиков. Его часто используют для заполнения пустот между крупными растениями — он быстро разрастается и не дает расти сорнякам. Сочетайте алиссум с розами, петуниями, лобелией или бархатцами, и ваш сад заиграет новыми красками. Посадите алиссум однажды — и он будет радовать вас пышными куполами много лет подряд.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
Читайте также
Вы спите — оно работает: ночное тесто для куличей, после выпекания неделю остаются мягкими
Общество
Вы спите — оно работает: ночное тесто для куличей, после выпекания неделю остаются мягкими
О них забыли даже бабушки? Эти опеканцы к борщу затмят любой хлеб на столе
Общество
О них забыли даже бабушки? Эти опеканцы к борщу затмят любой хлеб на столе
Дрожжевое тесто ушло в забытье: творожные булочки-пухляшки с отпадной начинкой за 20 минут. Мягкие и вкуснее магазинных
Общество
Дрожжевое тесто ушло в забытье: творожные булочки-пухляшки с отпадной начинкой за 20 минут. Мягкие и вкуснее магазинных
Бросаю семена в грядки в апреле — в июне в саду живые ковры цветов: пять многолетников, которые сеют ранней весной
Общество
Бросаю семена в грядки в апреле — в июне в саду живые ковры цветов: пять многолетников, которые сеют ранней весной
Розы без шипов: названия 5 цветов для сада без колючек и капризных красавиц
Семья и жизнь
Розы без шипов: названия 5 цветов для сада без колючек и капризных красавиц
цветы
многолетники
садоводы
дачники
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве подросток выбросил $40 тыс. под давлением мошенников
Эколог предупредил о крайне опасном виде клещей
Двое мирных жителей были ранены при ракетном ударе ВСУ в ЛНР
Вице-губернатор Кубани построил поместье с церковью и вертолетной площадкой
Раскрыта важная деталь конфискации активов по делу замгубернатора Кубани
ЕС готовится к худшему из-за войны США и Израиля против Ирана
«Хезболла» обстреляла несколько поселений Израиля
Иран нанес мощный ракетный удар по израильскому судну
Востоковед оценила вероятность установления мира на Ближнем Востоке
Пожар в калининградском ТЦ полностью потушен
ВСУ пытались атаковать Белгородскую область с помощью 40 БПЛА
Бузова внезапно расплакалась на сольном концерте в Петербурге
Звезда сериала «Беверли Хиллс, 90210» и семеро детей попали в ДТП
Истребитель F-35 ВВС США подал сигнал бедствия над Ираном
Священник рассказал, что нельзя делать на Страстной неделе
Стало известно, что заставило США и Иран рассмотреть возможность перемирия
Раскрыта суть новых правил медиации, которые могут вступить в силу в апреле
«Гражданские — приоритетная цель»: ВСУ устроили охоту на мирных жителей
Рукоблудил перед девочками: бритоголовый юноша избил мигранта в Москве
Назначен новый глава УМВД по Калининградской области
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.