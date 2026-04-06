Бросьте семена в апреле — и в июне сад украсят махровые купола. Многолетник-трудяга с красивыми цветами

Бросьте семена в апреле — и в июне сад украсят махровые купола. Алиссум, или бурачок, — это многолетник-трудяга, который заслуживает места в каждом цветнике. Его густые, плотные соцветия напоминают пушистые облака, а нежный медовый аромат привлекает пчел и бабочек с раннего утра до позднего вечера. Растение образует аккуратные кустики высотой 15–30 сантиметров, которые разрастаются в сплошной цветущий ковер. Благодаря своей неприхотливости алиссум прекрасно чувствует себя на солнце и в полутени, не боится засухи и заморозков, а цветет с июня до самых холодов.

Вырастить алиссум проще простого. Семена высевают прямо в открытый грунт в апреле-мае, слегка присыпая землей. Всходы появляются через 7–10 дней, и уже через полтора месяца растения начинают радовать первыми цветами. Чтобы цветение было непрерывным, достаточно обрезать отцветшие побеги — и кустики снова покрываются новыми бутонами. Алиссум не требует частых поливов и подкормок, но на плодородных почвах цветет особенно пышно.

Этот многолетник идеально подходит для бордюров, альпийских горок, подвесных кашпо и балконных ящиков. Его часто используют для заполнения пустот между крупными растениями — он быстро разрастается и не дает расти сорнякам. Сочетайте алиссум с розами, петуниями, лобелией или бархатцами, и ваш сад заиграет новыми красками. Посадите алиссум однажды — и он будет радовать вас пышными куполами много лет подряд.

