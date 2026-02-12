Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 03:45

Синдром уставшего сердца: как распознать эмоциональное истощение в паре

Синдром уставшего сердца — это не медицинский диагноз, а состояние, которое психологи все чаще видят в своей практике. Оно приходит не в момент громкой ссоры, а в тишине. Партнеры перестают ссориться, потому что больше нет сил выяснять отношения. Они просто устали. Эмоциональное истощение в паре легко спутать с «тихой гаванью» или мудростью, нажитой годами. Но за этим внешним спокойствием часто скрывается пустота.

Как распознать? Первый звоночек — отсутствие желания делиться мелочами. Вы узнаете новости партнера последним, а то и случайно. Второй признак — раздражение как фоновая реакция. Вас бесят привычки, которые раньше умиляли. Третий — вы перестали планировать общее будущее дальше следующей недели. И самый болезненный симптом: вам стало все равно, где он или с кем. Ревность исчезла, потому что исчез интерес.

Причина не в том, что партнер плохой. Причина в том, что чаша эмоциональных вложений переполнилась, а взамен вы получали пустоту. Вы отдавали поддержку, внимание, терпение, но ресурс не восполнялся. В какой-то момент организм включает режим энергосбережения: легче ничего не чувствовать, чем снова разочаровываться.

Восстановление начинается с честного признания: «Я устал(а)». Не «ты виноват», а «мы исчерпали мой ресурс». Это не конец, а точка перезагрузки. Если оба готовы — нужна пауза и смена привычных сценариев. Если нет — усталость имеет право закончиться расставанием без чувства вины. Потому что любовь не должна быть работой на износ.

Ранее сообщалось, почему после 60 лет люди часто предпочитают одиночество общению.

