Симоньян: я была бы чудовищем, если бы меня радовала мобилизация

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что ее не радует известие о мобилизации в России. В эфире «России 1» она рассказала, что будучи женщиной она не в восторге от принятых мер, и ее пугают ужасы, творящиеся на фронте.

Меня информация о том, что объявлена мобилизация, пускай частичная, не радует. Также как и не радует перспектива ядерной войны, также как не радуют вообще военные действия никакие. Я в конце концов женщина, многодетная мать. Я была бы, наверное, чудовищем, если бы меня все это радовало. Взрывы, погибшие люди, оторванные руки, ноги... Ну все ужасы, которые там творятся, — поделилась журналистка.

Несмотря на это она предположила, что мобилизация является вынужденной мерой, без которой «ничего не выйдет».

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту. Известно, что отсрочку от призыва получили граждане, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса.