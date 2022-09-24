«Выбешивают людей»: Симоньян о работе военкоматов в ходе мобилизации Симоньян рассказала о нарушениях в ходе мобилизации

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян сообщила в своем Telegram-канале о противоречивой работе военных комиссариатов в ходе мобилизации. Она отметила, что военкоматы в некоторых случаях не следуют предписаниям Минобороны РФ. В качестве примера медиаменеджер указала на призывы студентов-очников и отправку повесток людям, которые не попадают под мобилизацию по возрасту.

Вчера официально объявили, что мобилизация не касается студентов очных и вечерних отделений. Сегодня в военкоматах говорят, что это касается только призывников, а не мобилизованных. Объявили, что рядовых набирают до 35 лет. Повестки приходят сорокалетним. Назвать конкретные номера военкоматов и фамилии военкомов, или не надо пока? Выбешивают людей, вот как специально, как назло. Как будто Киевом засланные, — написала она.

Журналист Андрей Медведев согласился с главой RT в своем Telegram-канале, упомянув о множестве возмущенных обращений, которые приходят ему в мессенджеры и соцсети. В частности, по его словам, люди жалуются на то, что мобилизуют ранее не служивших. Кроме того, публицист отметил, что опытным бойцам, напротив, часто отказывают в приеме на службу.

Очень многие военкомы решили, что мобилизация это не отбор в первую очередь профессионалов, или хотя бы людей с опытом, а срочный сбор кого попало с последующим рапортом наверх — указание выполнено, — возмутился он.

Жалобы на нарушения в работе военкоматов в различных регионах появились с самого начала мобилизации. В частности, глава Якутии Айсен Николаев ранее рассказал, что в регионе есть случаи мобилизации ранее не служивших граждан и многодетных отцов. В ходе совещания с правительством Якутии он подчеркнул, что необходимо создать более тщательный фильтр для отбора призывников. По словам Николаева, все ошибочно мобилизованные уже возвращаются обратно в Саху.