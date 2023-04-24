Симоньян раскрыла истинную цель визита Пугачевой в Россию Симоньян: Пугачева возвращалась в Россию, чтобы договориться с элитами о гарантиях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

03 сентября 2022 года. Алла Пугачева приехала на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым

Певица Алла Пугачева приезжала осенью в Россию, чтобы договориться с политическими элитами, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян во время программы «Новые русские сенсации на НТВ». По ее словам, тогда Примадонна пыталась добиться гарантий для себя и супруга, шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), однако потерпела фиаско и вернулась обратно.

Я так понимаю, что у нее не задалось. <...> Насколько я знаю, Пугачева прошлась по старым связям, но в результате вернулась обратно, — рассказала Симоньян.

После начала СВО Пугачева с мужем и детьми покинули РФ и переехали в Израиль. Галкин осудил начало спецоперации и продолжил критиковать действия правительства. После признания юмориста иностранным агентом Пугачева попросила Минюст внести в реестр и ее имя. В сентябре Примадонна с детьми временно возвращалась в Москву.

Ранее телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) архивное фото, где она запечатлена в компании с Пугачевой и другими российскими звездами на отдыхе в Куршевеле. В своем посте журналистка назвала певицу «Родиной-Матерью».