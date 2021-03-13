Силовики завели новое дело на депутата Галямину

https://static.news.ru/photo/adb11e16-841e-11eb-86b6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Административное дело завели на муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину после посещения форума мундепов, рассказал её адвокат Дмитрий Захватов.

По его словам, Галямину, которую задержали на мероприятии, отпустили под обязательство о явке в суд.

Её отпустили с обязательством явиться в суд 17 марта, — сказал он.

По его словам, дело заведено по статье об осуществлении деятельности организации, которую российские власти признали «нежелательной». Адвокат добавил, что большинство задержанных отпускают под обязательство о явке, передаёт РИА Новости.

Форум «Муниципальная Россия» проходил в московском в отеле «Измайлово». Прибывшие на него силовики заявили, что мероприятие проводится нежелательной организацией, поэтому участники будут задержаны.

Форум должен был проходить в течение двух дней, 13 и 14 марта. По словам организаторов, на участие в нём записались муниципальные депутаты из 56 регионов. Когда полиция сорвала мероприятие, на нём находилось порядка 150–200 участников. Полиция оценивает количество задержанных в 200 человек.

Как передавал NEWS.ru, среди задержанных оказались депутат Илья Яшин, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров, муниципальный депутат Юлия Галямина и другие, в том числе журналисты. В качестве доказательства нарушения закона о «нежелательных организациях» задержанными участниками и посетителями форума муниципальных депутатов прокуратура предъявила посты в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее Мосгорсуд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты на приговор муниципальному депутату Юлии Галяминой. Она обвинялась по статье 212.1 УК — неоднократное нарушение правил проведения митингов. Следствие считает, что в июле 2020 года Юлия Галямина опубликовала в своих соцсетях пост с призывом участвовать в несогласованном митинге против поправок в Конституцию. СК указывает, что в течение предшествующих шести месяцев женщина неоднократно была привлечена к ответственности по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митингов) — административные наказания были назначены ей за организацию и участие в протестных акциях по поводу недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму в 2019 году.