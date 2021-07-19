Силовики засекретили дело о подземной тюрьме под Петербургом

Сотрудники правоохранительных органов засекретили материалы дела о подземной частной тюрьме в Ленинградской области. Они быстро отреагировали на публикации в СМИ, передаёт издание 47news, которое первым сообщило об этом объекте.

По информации журналистов, в 2019 году силовики обследовали сооружение. Тогда «на участке было перекопано всё, что можно перекопать», а также опросили «всех, кого только можно изучить». Однако тогда не удалось найти подозреваемых или потерпевших. Сейчас эта информация засекречена.

Кроме того, в начале 11-го утра 19 июля на место выехала спецтехника, которая засыпала вход в бункер. При этом первая публикация о тюрьме появилась в 10:00 того же дня.

В издании считают, что таким образом на появление данных в СМИ отреагировал Следственный комитет.

Утром 19 июня СМИ сообщили, что в Ленобласти нашли подземный бетонный бункер, который мог служить частной тюрьмой. Его камеры закрывались на замки, используемые в СИЗО «Кресты». Вход в бункер закрывала бетонная плита, которая, предположительно, поднималась и опускалась с помощью гидравлики. Внутри несколько камер с двухэтажными кроватями, умывальниками и унитазами, помещение для охраны. В настоящее время помещения заброшены и залиты водой.

Кроме того, на участке расположена баня. В ней журналисты обнаружили бетонный колодец, который вёл к печи, подходящей по размерам под человеческое тело. По некоторым данным, силовики нашли в ней некие биологические останки, но точно эта информация не подтверждена.

Первым собственником участка был петербуржец Владислав Велисевич. Однако журналисты считают, что он был лишь номинальным владельцем, а реально территорией управлял экс-глава оперчасти Следственного изолятора № 4 Ренат Алимзанов.