https://static.news.ru/photo/25bef5da-2efe-11ea-a39c-fa163e074e61_660.jpg Фото: mvd.dagestan/instagram.com

Полицейские задержали шестерых членов общественной организации «Город наш» во время осмотра центральной площади Махачкалы. Активисты осматривали проведённые ремонтные работы улицы.

Силовики увезли в отделение журналистов Светлану Анохину и Мурада Мурадова, общественника Зияутдина Увайсова и юриста Арсена Магомедова, передаёт «Черновик». У них переписали паспортные данные и отпустили.

Журналистам «Регион Online» в МВД объяснили , что появление людей с камерами на площади привлекло внимание сотрудников правоохранительных органов. Они начали спрашивать, какое СМИ представляют активисты, и, не получив пресс-карты, доставили людей в ОВД «с целью установления личности».

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов задержали возможного организатора преступной группы, вовлекавшей девушек в занятие проституцией. Суд принял решение о помещении его под арест.