Полицейские задержали шестерых членов общественной организации «Город наш» во время осмотра центральной площади Махачкалы. Активисты осматривали проведённые ремонтные работы улицы.
Силовики увезли в отделение журналистов Светлану Анохину и Мурада Мурадова, общественника Зияутдина Увайсова и юриста Арсена Магомедова,
Журналистам «Регион Online» в МВД
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов задержали возможного организатора преступной группы, вовлекавшей девушек в занятие проституцией. Суд принял решение о помещении его под арест.
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