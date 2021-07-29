Силовики задержали коммунистов на акции за честные выборы

Сотрудники полиции задержали как минимум 10 человек на акции КПРФ, участники которой требовали честных выборов в Госдуму. Об этом пишет «ОВД-Инфо».

Мероприятие проходило возле здания администрации президента в формате встречи с действующим депутатом нижней палаты парламента коммунистом Валерием Рашкиным. Среди задержанных кандидаты в депутаты ГД Иван Меньшенин и Павел Иванов.

Рашкин на мероприятии заявил, что акцию пытаются разогнать, так как КПРФ выигрывает выборы, отмечает Telegram-канал SOTA. По его словам, полиция создала специальное подразделение, которое препятствует оппозиции из-за предстоящего голосования.

Сейчас акция завершилась. Большинство задержанных на ней активистов отвезли в ОВД «Китай-город», где ввели план «Крепость». Попасть на территорию отдела смог только Рашкин.

Причиной проведения акции стало исключение Павла Грудинина из списка КПРФ на выборах в Госдуму. До этого в СМИ появилась информация о том, что экс-супруга бизнесмена направила письмо в ЦИК, где заявила, что он владеет долей в иностранной офшорной компании, не указанной в его декларации при подаче документов в качестве кандидата в ГД. По словам адвокатов женщины, политику принадлежит офшорная структура Bontro в Белизе, помогающая ему контролировать предприятия в РФ. Грудинин и КПРФ говорят, что организация была ликвидирована в 2018 году, а до этого предприниматель передал 100% её акций другому человеку.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова пояснила, что комиссия исходила из презумпции доверия. По её словам, были получены материалы из Генпрокуратуры, которые не позволили оставить Грудинина в списке кандидатов.

В связи с этим лидер КПРФ объявлял о намерении провести трёхдневный общероссийский пикет в поддержку членов партии и её сторонников, права которых нарушаются.