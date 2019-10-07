https://static.news.ru/photo/4abe25a4-e912-11e9-b336-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Возле здания Мосгорсуда задержаны бывшие фигуранты «московского дела» Алексей Миняйло и Владислав Барабанов. Они считают действия силовиков незаконными.

По словам Миняйло, полицейские вменяют им нарушение правил проведения митингов, шествий и пикетов, передаёт « Интерфакс ».

Мы были с плакатами на достаточном расстоянии — с нашей точки зрения, с точки зрения сотрудников правоохранительных органов — на недостаточном, — подчеркнул он, говоря о расстоянии между людьми, одновременно проводящими одиночные пикеты.

В настоящий момент задержанные находятся в ОВД Преображенское.

Активисты находились у здания арбитража из-за рассмотрения апелляционной жалобы на приговор другому фигуранту «московского дела» Данилы Беглеца. Как писал News.ru, обвинение утверждает, что мужчина толкнул сотрудника Росгвардии на митинге 27 июля. За это 3 сентября Тверской суд приговорил Беглеца к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

Мосгорсуд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб адвокатов. Приговор был оставлен без изменений.