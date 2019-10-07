https://static.news.ru/photo/cc8cb5d2-e903-11e9-9219-fa163e074e61_660.jpg Данила Беглец Фото: Алсу Менибаева/News.ru

Мосгорсуд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб адвокатов фигуранта «московского дела» Данилы Беглеца, передает корреспондент News.ru из зала суда.

Суд постановил приговор Тверского суда оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения, — огласила решение судья.

Адвокаты в прениях указывали на чрезмерную суровость приговора и просили его смягчить. Они отмечали, что в первоначальном приговоре суд не учёл возмещения морального вреда в размере 10 тысяч рублей потерпевшему, тяжёлое заболевание ребёнка Беглеца, а также не было учтено рассмотрение дела в особом порядке. Защита просила прекратить уголовное преследование Беглеца в связи с тем, что им выплачена компенсация, а если суд сочтёт это невозможным — назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

3 сентября Тверской суд приговорил Беглеца к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Молодой человек признал вину, дело рассматривалось в особом порядке.

Молодой человек обвиняется по части 1 статьи 318 УК РФ — обвинение утверждает, что он толкнул сотрудника Росгвардии на митинге 27 июля.

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