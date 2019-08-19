https://static.news.ru/photo/443f72b8-c276-11e9-9a41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Мосгорсуд оставил под арестом двоих обвиняемых по делу о массовых беспорядках Данила Беглеца и Сергея Фомина. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Мосгорсуд оставил без изменения постановления Басманного районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Даниила Беглеца и Сергея Фомина, — сказала пресс-секретарь суда.

Сегодня же стало известно, что Беглецу переквалифицировали обвинение из ч.2 статьи 212 УК («массовые беспорядки») в ч.1 статьи 318 УК («применение насилия в отношении представителя власти»).

30 июля СК возбудил дело о массовых беспорядках во время акции. По версии следствия, её участники грубо нарушали общественный порядок и применяли насилие в отношении представителей власти.

Ранее News.ru писал о том, что ВШЭ отказалась исключать арестованного студента Егора Жукова.