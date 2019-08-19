Мосгорсуд оставил под арестом двоих обвиняемых по делу о массовых беспорядках Данила Беглеца и Сергея Фомина. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Мосгорсуд оставил без изменения постановления Басманного районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Даниила Беглеца и Сергея Фомина, — сказала пресс-секретарь суда.
Сегодня же стало известно, что Беглецу переквалифицировали обвинение из ч.2 статьи 212 УК («массовые беспорядки») в ч.1 статьи 318 УК («применение насилия в отношении представителя власти»).
30 июля СК возбудил дело о массовых беспорядках во время акции. По версии следствия, её участники грубо нарушали общественный порядок и применяли насилие в отношении представителей власти.
Ранее News.ru писал о том, что ВШЭ отказалась исключать арестованного студента Егора Жукова.