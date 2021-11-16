ФСБ раскрыла преступную группу, занимавшуюся легализацией мигрантов

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группы, которая занималась легализацией мигрантов на территории России, в том числе через ЗАГСы. Задержаны более 20 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России при силовой поддержке Росгвардии и координации прокуратуры Москвы пресечена противоправная деятельность межрегиональной этнической группы, специализирующейся на организации незаконного пребывания граждан иностранных государств на территории Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов, — рассказали агентству в ведомстве.

Члены преступной группы помогали иностранцам в изготовлении поддельных документов, заключении фиктивных браков и установлении отцовства над детьми — гражданами России для последующей легализации в РФ путём оформления гражданства. Для этого они подыскивали россиян и сотрудников органов ЗАГС, готовых помогать в этом за денежное вознаграждение.

Силовики задержали 21 человека, среди которых организаторы преступной группы и её активные участники. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в России существует чёрный рынок документов для легализации на территории нашей страны и даже получения полноценного гражданства. По словам самих приезжих, многие люди решают, что заплатить деньги проще и быстрее, чем проходить легальную процедуру со всеми бюрократическими препятствиями. Информация о возможностях купить тот или иной документ распространяется среди мигрантов по сарафанному радио.