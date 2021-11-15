Трудности перехода: гражданство России проще купить, чем получить

В России существует чёрный рынок, на котором мигрантам продают документы для легализации на территории нашей страны и даже полноценное гражданство, в коррупции в том или ином виде участвует большинство мигрантов. Как рассказали NEWS.ru сами приезжие, информация о возможностях купить тот или иной документ распространяется среди иностранцев по сарафанному радио и многие люди решают, что заплатить деньги проще и быстрее, чем проходить легальную процедуру со всеми бюрократическими препятствиями. Однако попытка решить вопрос нелегально может обернуться не только юридическими последствиями, но и банальной потерей денег из-за мошенничества, которое уже стало частью этого рынка.

Новые россияне, старые проблемы

4 ноября в Новых Ватутинках — районе Новой Москвы — четыре человека напали на мужчину с маленьким ребёнком. Сначала они стали предъявлять претензии ему, а затем избили. Нападавшими оказались четверо уроженцев ближнего зарубежья, трое из которых, по информации полиции, получили гражданство России несколько лет назад. При этом, по информации «МК», находясь в Москве, они были зарегистрированы в заброшенном доме в Оренбурге.

По данным МВД, в период с января по сентябрь 2021 года гражданство РФ получили почти 550 тысяч человек — на 100 тысяч больше, чем в тот же период прошлого года. Вид на жительство (ВНЖ) получили 171 тысяча человек, разрешение на временное пребывание (РВП) — 94 тысячи. Для оформления гражданства в общем порядке заявитель должен получить сначала РВП, потом ВНЖ, потом прожить в России пять лет, после чего можно подавать на гражданство. Первый этап этой системы, разрешение на временное проживание, выдают по квоте: власти каждого региона ежегодно устанавливают максимальное количество выдаваемых РВП.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Интернете легко найти предложения о получении РВП по квоте за деньги. Многочисленные компании и посетители форумов о миграции обещают «100% результат», объясняя это наличием собственной квоты. Однако близкий к руководству ФМС источник рассказал NEWS.ru, что подавляющее большинство новоиспечённых граждан получают паспорта в упрощённом порядке, а около 80% из них делают это коррупционным образом. По его словам, большинство мигрантов так или иначе прибегают к коррупционным схемам: кто-то — для вступления в программу переселения соотечественников, кто-то — для получения оснований на упрощённую процедуру.

Это же не просто МВД собирает деньги. Есть определённые посредники, которые набирают клиентов, собирают с них деньги, несут, и потом их оформляют, — рассказал информатор.

Председатель Национального антикоррупционного комитета и член СПЧ Кирилл Кабанов в разговоре с NEWS.ru подтвердил существование коррупции в этой сфере. По его словам, существуют преступные группы, которые «находят себе полицейских, чиновников», помогающих с оформлением документов. Другой вариант — создание фирм-однодневок, которые представляются работодателями. В этом случае «чиновники либо представленные ими лица уже решают вопрос на более глобальном уровне, лоббируют интересы той или иной группы в каких-то сферах», уверен эксперт.

Сахарово — не сахар

Получение российского гражданства, вида на жительства или разрешения на временное пребывание легальным путём связано с серьёзными трудностями. Гражданка другой страны, которая пытается получить ВНЖ в России, рассказала NEWS.ru, что сталкивалась с проблемами, хоть и не считает свой опыт негативным.

Работа многофункционального миграционного центра Москвы в дер. Сахарово в ТиНАО Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Сначала ей нужно было получить РВП. Процесс сбора документов и подачи на разрешение занял у неё месяц, а разрешение было готово через полгода. При этом решать все вопросы нужно в миграционном центре в Сахарово, добираться в который из Москвы трудно и долго. Кроме того, когда она приехала в центр с анкетой, выяснилось, что форма к этому моменту поменялась, и на подачу пришлось приезжать ещё раз.

Формально вся эта история бесплатная, только пошлину заплатить. На самом деле она, конечно, стоит каких-то денег: например, перевод паспорта, получение медицинских справок, поездки, что-то распечатать, — рассказала собеседница.

О бюрократии и сложностях в получении документов рассказывают и другие иностранцы. В разговоре с «Афишей» бывший гражданин Казахстана тоже жаловался , что в правилах «постоянно что-то меняется, и это похоже на квест в компьютерной игре». Так, переписывать анкету приходится, даже если вместо «гор. Москва» написать «г. Москва».

Чувствуешь себя как скот. Проходишь через кучу пропускных пунктов, как в концлагере. Когда в миграционном центре мне встречаются иностранцы, ещё не привыкшие к такому обращению, становится очень стыдно. Мы хотя бы предполагаем, что так будет, а они нет, — поделился мужчина.

Журналистам Pravda.ru мигранты рассказывали , что для получения российского гражданства по программе переселения соотечественников «человек должен потерять минимум год жизни на поиск нужной информации, сбор бумажек, выстаивание в очередях».

Без денег не обойдёшься

Получающая разрешение на временное проживание иностранка в разговоре с NEWS.ru призналась, что ей предлагали помощь в оформлении документа за деньги. Нелегально, без посещения больницы, можно оформлять медицинские справки. Сама она наняла юриста, который проверяет анкету на верное заполнение, а незаконные услуги считает предложениями для тех, кому «деньги девать некуда». Узнают о таких схемах мигранты в основном по сарафанному радио, хотя нередко даже сотрудники юридических компаний, которые работают легально, в личном разговоре могут предложить сделать больше, чем разрешено законом.

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Источник, близкий к руководству ФМС, в разговоре с NEWS.ru рассказал, что полное получение гражданства на нелегальном рынке может стоить примерно 500-600 тысяч рублей. По его мнению, в территориальных управлениях миграционной службы деньги могут доходить «практически до начальника». В свою очередь правозащитник Бахром Хамроев, занимающийся проблемами мигрантов, ценил такую услугу в 350-550 тысяч рублей.

Ужасно, насколько это распространено <...> Даже мне говорят: «Найдите мне человека, чтобы я деньги сдал, получил определённый документ, оформил ВНЖ, РВП или гражданство». Многие находят через знакомых, через земляков, через тех, кто уже получил. В Интернете тоже полно, — поделился он.

По его словам, коррупционным образом получают даже сертификаты, подтверждающие знание русского языка. При этом в силовых структурах, по словам собеседников NEWS.ru знают о существующем рынке. Однако мигрант в России не защищён законом и не будет сообщать о таких преступлениях, так как участие в коррупционных схемах грозит ему депортацией и пожизненным запретом на въезд в Россию. Поэтому все молчат, «но слухи есть: „без денег не обойдёшься“», отметил Хамроев. При этом, правозащитник считает, что искоренить проблему можно только кардинальным путем, изменив политику государства в отношении приезжих, а ужесточение миграционного законодательства вызывает только появление более изощренных форм коррупции.

Сами мигранты, даже заплатив огромные деньги, часто остаются ни с чем. Один из получавших российское гражданство России собеседников рассказал NEWS.ru, что не знает об успешных случаях покупки гражданства. Однако ему известно о ситуациях, когда полученный за деньги паспорт оказывался поддельным. При этом продавец мог очень убедительно доказывать, что документ настоящий, и даже бланк документа не вызывал у покупателя сомнений в его подлинности.