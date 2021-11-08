«Национальной подоплёки нет»: Песков о драке в Новой Москве

Межнациональной подоплёки в драке с участием кавказцев в Новой Москве нет. Все участники инцидента являются россиянами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя инцидент с нападением на мужчину с маленьким ребёнком в Новых Ватутинках. Его слова приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь президента пояснил, что речь идёт о совершении правонарушения гражданами России. По данному факту проводится расследование, предъявляются обвинения. Если они будут доказаны в суде, то виновных привлекут к ответственности.

Никакой национальной подоплёки здесь нет и быть не может. Все граждане России, — заключил Песков.

Инцидент произошёл вечером 4 ноября в районе Новые Ватутинки. Четыре человека напали на мужчину с маленьким ребёнком. Сначала они стали предъявлять претензии ему, а затем избили.

Нападавшими оказались 19-летний Фарамаз Гасанов, 21-летний Эльджан Гасанов, 17-летний Эльхан Гасанов и 18-летний Араз Мусаев. В МВД заявили, что трое задержанных участников драки имеют гражданство России, ещё один — уроженец ближнего зарубежья. В настоящее время все участники нападения находятся под арестом.

Ранее сообщалось, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребёнком на более тяжкую статью — «покушение на убийство». Они признали себя виновными только в хулиганстве.