Силовики пока не нашли подозрительных предметов в «заминированных» школах

https://static.news.ru/photo/9d44a2d0-69ef-11eb-9d9a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правоохранительные органы продолжают проверять московские школы после сообщений о «минировании». Пока ни одно из подобных заявлений злоумышленников не подтвердилось, рассказали журналистам в пресс-службе столичного департамента образования и науки. Накануне источник в силовых структурах заявил, что полиция мегаполиса устроила рейд по учебным заведениям после «угрозы взрыва» в 20 тысячах школ РФ — данные об этом одна из школьниц увидела в социальной сети, а её мать сообщила в МВД РФ.

Он уточнил, что в настоящее время проводятся проверки и следственные действия. При этом источник не стал отвечать на вопрос, связано ли это сообщение с массовой эвакуацией школ в Сибири и на Дальнем Востоке из-за угрозы взрывов. В департаменте пояснили, что образовательные организации действуют по инструкциям и делают всё необходимое для обеспечения безопасности детей, передаёт РИА Новости.

В департаменте отмечают, что руководство школ действует по инструкции. Кроме того, в учебных заведениях есть всё необходимое для обеспечения безопасности детей.

Как писал NEWS.ru, в школах Красноярска отменены занятия в первую смену. Неизвестные сообщили о минировании учебных учреждений. Соответствующие сообщения были разосланы на электронные адреса ряда школ, в письмах говорилось об угрозе теракта.

От подобных сообщений пострадали ученики не только красноярских школ. 8 февраля 149 школ эвакуировали на Сахалине из-за сообщений о минировании. В Центре управления регионом рассказали, что ведётся проверка учебных заведений Южно-Сахалинска и Корсаково. Кроме Сахалина, звонки о минировании поступили в Амурской области. Это подтвердили в администрации Благовещенска.