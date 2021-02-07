В Красноярских школах отменены занятия из-за сообщений о минировании

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В школах Красноярска отменены занятия в первую смену. Неизвестные сообщили о минировании учебных учреждений.

В понедельник 8 февраля соответствующие сообщения были разосланы на электронные адреса ряда школ, в письмах говорилось об угрозе теракта. Все учащиеся были эвакуированы, сотрудники правоохранительных органов провели проверку.

В итоге выяснилось, что тревога была ложной. Антитеррористическая комиссия Красноярского края выступила с заявлением, в котором подчеркнула, что личности злоумышленников устанавливаются.

В результате преступной деятельности неустановленных лиц нарушена деятельность образовательных учреждений. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов реализуются меры по обеспечению безопасности граждан, а также принимаются меры по установлению источников информации, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте комиссии.

Стоит отметить, что от подобных сообщений пострадали ученики не только красноярских школ. Как писал NEWS.ru, также в понедельник 8 февраля 149 школ эвакуировали на Сахалине из-за сообщений о минировании. В Центре управления регионом рассказали, что ведётся проверка учебных заведений Южно-Сахалинска и Корсаково. Кроме Сахалина, звонки о «минировании» поступили в Амурской области. Это подтвердили в администрации Благовещенска.