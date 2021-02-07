Полиция начала проверку после сообщения об угрозах взрывов в школах России

https://static.news.ru/photo/36e2458a-69d9-11eb-90fb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку в связи с сообщением в одной из соцсетей об угрозе взрывов в российских школах.

По словам источника в полиции, о публикации стало известно 8 февраля.

В московскую полицию обратился мужчина, который заявил о том, что в социальной сети Likee его дочь, ученица четвёртого класса, увидела сообщение о минировании порядка 20 тысяч школ, — рассказал источник.

Он уточнил, что в настоящее время проводятся проверки и следственные действия. При этом источник не стал отвечать на вопрос, связано ли это сообщение с массовой эвакуацией школ в Сибири и на Дальнем Востоке из-за угрозы взрывов, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, в школах Красноярска отменены занятия в первую смену. Неизвестные сообщили о минировании учебных учреждений. Соответствующие сообщения были разосланы на электронные адреса ряда школ, в письмах говорилось об угрозе теракта.

От подобных сообщений пострадали ученики не только красноярских школ. 8 февраля 149 школ эвакуировали на Сахалине из-за сообщений о минировании. В Центре управления регионом рассказали, что ведётся проверка учебных заведений Южно-Сахалинска и Корсаково. Кроме Сахалина, звонки о минировании поступили в Амурской области. Это подтвердили в администрации Благовещенска.