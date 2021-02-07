Сотни школ эвакуировали на Дальнем Востоке из-за «минирования»

https://static.news.ru/photo/0c5aa614-eff8-11ea-a297-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

149 школ эвакуировали на Сахалине из-за сообщений о минировании. В Центре управления регионом рассказали, что ведётся проверка учебных заведений Южно-Сахалинска и Корсаково.

Губернатор региона Валерий Лимаренко рассказал, что дети вернутся в классы по завершению проверки.

Учебный процесс будет возобновлён после того, как убедимся, что всё в порядке, — написал он в своём Telegram-канале.

Кроме Сахалина, звонки о «минировании» поступили в Амурской области. Это подтвердили в администрации Благовещенска, пишет ТАСС.

В связи с поступившим сообщением о минировании российских школ отменены уроки в первую смену во всех образовательных учреждениях Благовещенска, — сообщили в Минобразования региона.

Решения по второй смене пока нет. Оно будет принято после проверки школ.

Руководство регионов призывает отнесись к происходящему с пониманием, потому что речь идёт о безопасности детей.

Ранее NEWS.ru рассказал историю директора школы в Каспийске, который подал заявление об уходе после того, как его уличили в краже продуктов из школы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии дагестанского города.