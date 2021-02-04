Уличённый в краже продуктов директор дагестанской школы уволился

https://static.news.ru/photo/c6d32f70-6708-11eb-931f-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В Каспийске директор школы подал заявление об уходе после того, как его уличили в краже продуктов из школы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии дагестанского города.

Джафар Агаев возглавляет школу № 3 в городе Каспийске. Он сегодня по электронной почте отправил заявление об освобождении его от занимаемой должности директора образовательного учреждения, — приводит сообщение «Интерфакс».

Агаев сознался полиции в совершении преступления. Министерство образования и науки Дагестана начало в связи с этим служебную проверку.

Ранее сообщалось, что сотрудница сетевого магазина в Ельце обнаружила супружескую пару, воровавшую еду. За время новогодних праздников они похитили продуктов на четыре тысячи рублей.

В магазине заметили кражу продуктов 11 января, когда просматривали записи с камер видеонаблюдения. В частности, было зафиксировано, что 5 января мужчина и женщина зашли в торговый зал, прихватив продуктовую корзину, куда положили бутылку алкогольного напитка, 1,5 кг мяса, упаковку кофе, молоко, макароны и пакет лука. После часть продуктов женщина положила в пакет и вынесла, минуя кассу. Другую часть оплатил мужчина. Спустя несколько дней пара повторила трюк, писал NEWS.ru.